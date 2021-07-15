TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
Reuters•15/07/2021 à 11:08
PARIS, 15 juil. (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/02/24
COUPON 0,00%
VOLUME ADJUGE 4,457 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 10,300 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 101,64%
% SERVI AU PRIX LIMITE 5,52%
TAUX MOYEN PONDERE -0,63%
A COMPARER A -0,53%
EN DATE DU 20/05/21
DATE DE REGLEMENT 19/07/21
OAT
MATURITE 25/02/26
COUPON 0,00%
VOLUME ADJUGE 2,570 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 6,291 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 102,44%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,52%
A COMPARER A -0,48%
EN DATE DU 18/03/21
DATE DE REGLEMENT 19/07/21
OAT
MATURITE 25/10/27
COUPON 2,75%
VOLUME ADJUGE 1,820 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 4,357 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 120,15%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,42%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 19/07/21
OAT
MATURITE 25/11/28
COUPON 0,75%
VOLUME ADJUGE 1,650 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 4,497 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 107,83%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,30%
A COMPARER A -0,03%
EN DATE DU 20/05/21
DATE DE REGLEMENT 19/07/21
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