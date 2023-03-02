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TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
information fournie par Reuters02/03/2023 à 10:58

PARIS, 2 mars (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OAT

MATURITE 25/11/32

COUPON 2,00%

VOLUME ADJUGE 5,055 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 11,483 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 90,03%

% SERVI AU PRIX LIMITE 16,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,20%

A COMPARER A 2,68%

EN DATE DU 02/02/23

DATE DE REGLEMENT 06/03/23

OAT

MATURITE 25/05/34

COUPON 1,25%

VOLUME ADJUGE 3,162 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 6,900 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 80,88%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,31%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 06/03/23

OAT

MATURITE 25/05/38

COUPON 1,25%

VOLUME ADJUGE 2,543 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 6,174 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 74,03%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,47%

A COMPARER A 3,02%

EN DATE DU 05/01/23

DATE DE REGLEMENT 06/03/23

OAT

MATURITE 25/04/60

COUPON 4,00%

VOLUME ADJUGE 1,239 MD EUROS

VOLUME DEMANDE 3,113 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 110,40%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,49%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 06/03/23

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