TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
information fournie par Reuters02/03/2023 à 10:58
PARIS, 2 mars (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/11/32
COUPON 2,00%
VOLUME ADJUGE 5,055 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 11,483 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 90,03%
% SERVI AU PRIX LIMITE 16,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,20%
A COMPARER A 2,68%
EN DATE DU 02/02/23
DATE DE REGLEMENT 06/03/23
OAT
MATURITE 25/05/34
COUPON 1,25%
VOLUME ADJUGE 3,162 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 6,900 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 80,88%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,31%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 06/03/23
OAT
MATURITE 25/05/38
COUPON 1,25%
VOLUME ADJUGE 2,543 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 6,174 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 74,03%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,47%
A COMPARER A 3,02%
EN DATE DU 05/01/23
DATE DE REGLEMENT 06/03/23
OAT
MATURITE 25/04/60
COUPON 4,00%
VOLUME ADJUGE 1,239 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 3,113 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 110,40%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,49%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 06/03/23
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer