T3 2026 / ANR par action : +7,8% au 30.09.2026

Le conseil de surveillance de l'IDI s'est réuni le 12 novembre 2026, sous la présidence de Luce Gendry, pour examiner les comptes trimestriels au 30 septembre 2026. Dans un environnement économique et politique incertain, l'IDI affiche une progression de 7,8 % de son Actif Net Réévalué (ANR)[1] par action depuis le début de l'année pour s’établir à 101,54 € au 30 septembre 2026. Les capitaux propres consolidés atteignent 772 M€, contre 740 M€ au 31 décembre 2025. Cette progression illustre la résilience du modèle de l'IDI et la qualité de son portefeuille diversifié.



Christian Langlois-Meurinne, Président du Groupe IDI, déclare « Dans un contexte économique et politique incertain, l’IDI enregistre une progression de son ANR depuis le début de l’exercice, portée par la résilience de son portefeuille de Private Equity en Europe. La cession de Winncare et l’accord conclu en vue de la cession de CFDP, illustre notre capacité à accompagner nos actifs dans la durée et à réaliser la valeur créée. Forte d'une structure financière solide, l'IDI est en mesure de poursuivre sa stratégie avec discipline et sélectivité. »



L'IDI a pour ambition de générer pour ses actionnaires un rendement attractif, supérieur aux principaux indices boursiers et à celui des acteurs comparables du secteur. L’IDI fait ainsi bénéficier à ses actionnaires d’un rendement annuel, dividendes réinvestis, de 15,22 % depuis son introduction en bourse en 1991, soit un multiple de 148 fois en 35 ans.