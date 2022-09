T Mobile : vers un rachat d'actions de 14 milliards de dollars d'ici septembre 2023

(AOF) - T Mobile a annoncé un plan de rachat d'actions de 14 milliards de dollars qui s'achèvera en septembre 2023. Cette annonce intervient un jour après que l'opérateur américain a fait part de la vente de son activité filaire à Cogent Communications Holdings Inc dans le but de se concentrer davantage sur la 5G.

Le flux de trésorerie disponible de T-Mobile est prêt à croître dans les années à venir, selon les analystes, à mesure que les coûts liés au rachat de son rival Sprint Corp diminuent et que davantage de clients s'inscrivent aux offres 5G de l'entreprise de télécommunications à des prix compétitifs.

Lors de sa journée investisseurs l'année dernière, les dirigeants de T-Mobile avaient déclaré que l'entreprise s'attendait à ce que la croissance des flux de trésorerie disponibles permette de soutenir 60 milliards de dollars de rachats d'actions de 2023 à 2025.

Fin de la baisse des prix

Grâce à la guerre des prix, les consommateurs français ont bénéficié de tarifs internet parmi les plus bas d'Europe. Mais peu à peu, les prix des abonnements augmentent. Selon l'autorité des télécoms (Arcep), en 2021 ils ont progressé de 3,1% pour le mobile et de 5,1% pour le fixe. Si le contexte inflationniste actuel peut expliquer cette remontée des tarifs, elle n'est pas la seule raison. Tous les intervenants cherchent, en effet, à redresser leurs marges. Ils sont déjà parvenus à externaliser une partie de leurs dépenses d'investissement liées au déploiement de leurs infrastructures fibre et mobile (4G et 5G). Désormais il leur reste à accroître leurs revenus. C'est un enjeu important pour bénéficier d'un développement de leurs performances. Dégager un niveau satisfaisant de trésorerie disponible (free cash-flow) leur permet également de bénéficier de conditions de financement attractives, dans un secteur qui exige des investissements conséquents. Les investissements de la filière ont presque atteint 15 milliards d'euros en 2021, soit un niveau historique. La progression atteint quasiment 50 % depuis 2017.