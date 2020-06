T-MOBILE US : SoftBank engage la cession de ses titres

(AOF) - Deuxième actionnaire de l'opérateur américain T-Mobile US avec 24,6% du capital, la holding japonaise Sofbank a annoncé le lancement de la vente de sa participation dans le spécialiste télécoms. Ainsi, tel qu'évoqué mi-mai, un tiers des actions seront réservés à Deutsche Telekom premier actionnaire de T-Mobile US, pour une vente d'ici à 2024. Les deux tiers restant, soit l'équivalent de plus de 21 milliards de dollars, seront céder en plusieurs transactions.

