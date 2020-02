Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client T-Mobile US : amendement au projet de fusion avec Sprint Cercle Finance • 21/02/2020 à 10:42









(CercleFinance.com) - T-Mobile US annonce avoir conclu avec Sprint Corporation un amendement à leur projet de fusion, accord qui a reçu les approbations de leurs actionnaires majoritaires respectifs, Deutsche Telekom et SoftBank. Il se traduira par un ratio d'échange effectif d'environ 11 actions Sprint pour chaque action T-Mobile US immédiatement après la finalisation de la fusion. Deutsche Telekom et Softbank détiendront alors respectivement 43% et 24% du capital du nouveau groupe. En outre, SoftBank a convenu d'indemniser le nouveau T-Moble US pour certains risques d'activités identifiés après la signature. L'amendement prolonge enfin la date d'échéance de l'accord de fusion au 1er juillet prochain.

