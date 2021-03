T-MOBILE signe un partenariat avec ALPHABET (Google) dans l'expérience client

(AOF) - T-Mobile a signé un partenariat pluriannuel avec Google, effectif plus tard dans l'année, concernant un large "éventail d'expériences client". L'opérateur mobile souhaite notamment faire de Messages by Google la solution de messagerie par défaut pour ses millions de clients équipés de smartphones Android, de promouvoir les appareils Pixel et Android et de leurs possibilités sur le réseau 5G, d'exploiter Google One comme solution préférée de sauvegarde du téléphone et de stockage sur le cloud, ou encore de faire de YouTube TV sa solution TV haut de gamme.

Concernant Youtube TV, l'initiative TVision de T-Mobile permettra aux clients de bénéficier d'une réduction de 10 dollars sur le prix normal, soit 54,99 dollars par mois. Les abonnés à TVision LIVE bénéficieront également du premier mois de YouTube TV gratuitement. Les services Live, Live + et Live Zone prendront ainsi fin le 29 avril.