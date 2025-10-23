T-Mobile revoit ses prévisions annuelles à la hausse, le nombre d'abonnés dépassant les estimations grâce aux mises à niveau de l'iPhone

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un mouvement d'actions et d'un contexte aux paragraphes 2 et 3) par Harshita Mary Varghese

T-Mobile TMUS.O a déclaré jeudi avoir ajouté 1 million d'abonnés sans fil payant un forfait mensuel au troisième trimestre, un résultat qui a également dépassé les estimations, et a relevé ses prévisions annuelles, porté par les mises à niveau de l'iPhone et les forfaits premium qui ont attiré des utilisateurs de ses concurrents.

Les actions ont glissé de 1,5 % avant la mise sur le marché après que la société a augmenté ses prévisions de dépenses annuelles en capital de 500 millions de dollars pour les porter à environ 10 milliards de dollars.

Les cycles de mise à niveau des appareils augmentent généralement les coûts pour les opérateurs de télécommunications, car ils doivent acheter des téléphones et les proposer à prix réduit pour attirer ou fidéliser les clients.

Pour les opérateurs de téléphonie mobile américains, le troisième trimestre est crucial du point de vue saisonnier, car les derniers modèles d'iPhone d'Apple AAPL.O déclenchent généralement un pic de mises à niveau et de nouveaux abonnements.

Les forfaits haut de gamme de T-Mobile lui ont permis de gagner une plus grande part des clients qui changent d'opérateur dans ce que les analystes ont décrit comme un environnement de "chaises musicales".

Lorsque les clients cherchent de nouveaux appareils, "cela crée une formidable opportunité pour nous de conquérir les clients de nos concurrents qui changent d'opérateur. Et je pense qu'au troisième trimestre, c'est exactement ce que vous avez vu", a déclaré à Reuters Mike Katz, président du marketing, de la stratégie et des produits de T-Mobile.

L'augmentation du nombre d'abonnés sans fil payant un forfait mensuel est la plus importante enregistrée par T-Mobile au troisième trimestre depuis plus de dix ans. Les analystes s'attendaient à 844 900 ajouts, selon FactSet.

L'entreprise attire également des clients avec son plan T-Satellite, qui permet aux utilisateurs de se connecter dans des zones éloignées ou rurales où le service sans fil traditionnel est limité.

La grande majorité des utilisateurs qui optent pour le service direct à la cellule l'obtiennent par le biais du plan "Experience Beyond" de T-Mobile, qui l'offre sans frais supplémentaires, a déclaré Mike Katz.

T-Satellite, qui a été lancé commercialement en juillet avec un accès limité aux SMS, aux MMS, à la messagerie photo et à de courts clips audio, prend désormais en charge des applications très répandues, telles que WhatsApp, Google Maps et X.

L'opérateur prévoit désormais d'ajouter entre 7,2 et 7,4 millions de clients nets postpayés en 2025, alors qu'il prévoyait auparavant entre 6,1 et 6,4 millions d'ajouts.

Le chiffre d'affaires total pour le troisième trimestre s'est élevé à 21,96 milliards de dollars, alors que les prévisions étaient de 21,92 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.