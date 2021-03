T-MOBILE relève ses ambitions à moyen terme

(AOF) - T-Mobile prévoit désormais que la valeur actuelle nette totale des synergies de fusion avec l'opérateur Sprint, finalisée en avril 2020, dépassera les 70 milliards de dollars. Cela représente un un bond de 60% par rapport au projet initial de créer 43 milliards de dollars de synergies. Le géant des télécoms a également revu à la hausse ses prévisions à moyen et à long terme, établissant un potentiel de retour aux actionnaires de 60 milliards de dollars entre 2023 et 2025.

A horizon 2023, les revenus devraient ainsi se situer entre 61 et 62 milliards de dollars, soit une augmentation de 1,5 milliard de dollars par rapport aux prévisions initiales, et l'EBITDA ajusté devrait se situer entre 28 et 29 milliards de dollars, contre des prévisions précédentes de 25 à 27 milliards. Le flux de trésorerie disponible est attendu à 13-14 milliards de dollars, soit une augmentation de 3 milliards de dollars par rapport aux prévisions initiales.

À plus long terme, soit en 2026, T-Mobile table sur des revenus supérieurs à 70 milliards de dollars, et un EBITDA de plus de 36 milliards (soit 1 milliard de plus qu'initialement prévu). Le flux de trésorerie disponible devrait être supérieur à 18 milliards de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Free offensif sur plusieurs fronts

Free a décidé de proposer des forfaits 5G au même prix que la 4G, tout en offrant une large couverture du territoire. Avec des tarifs agressifs et une couverture de 40% de la population, il réplique la stratégie qui avait été gagnante dans la 4G.

Toujours ur le marché national, Iliad (maison mère de Free) souhaite conquérir le segment des entreprises, actuellement dominé par Orange et SFR. Le groupe détient Scaleway, un acteur du cloud, ce qui lui permet de se positionner sur ce segment.

A l'international, Iliad a poursuivi son expansion européenne : après l'Italie et l'Irlande, la maison mère de Free a investi la Pologne, s'affirmant ainsi comme le sixième opérateur européen.