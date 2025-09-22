T-Mobile nomme Srini Gopalan, une vétérane, au poste de directrice générale pour piloter la stratégie dans un contexte de concurrence féroce

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécrit tout au long de son parcours en s'appuyant sur son expérience du secteur des télécommunications et de la croissance de l'entreprise) par Zaheer Kachwala

T-Mobile TMUS.O a déclaré lundi que l'initiée Srinivasan Gopalan prendrait la relève de Sievert en tant que directrice générale le 1er novembre, marquant une transition de leadership alors que la société de télécommunications s'efforce de défendre son avance en matière de 5G sur un marché sans fil américain saturé.

Les opérateurs de téléphonie mobile sont confrontés à un ralentissement de la croissance du nombre d'abonnés, à une concurrence accrue et à des consommateurs de plus en plus prudents, peu enclins à payer pour des forfaits haut de gamme.

Le secteur a également connu une consolidation importante ces dernières années, comme en témoigne la fusion de 26 milliards de dollars entre T-Mobile et Sprint en 2020. Cette opération a remodelé le paysage des télécommunications aux États-Unis, en faisant de Verizon, AT&T et T-Mobile les trois grandes entreprises de télécommunications dominantes, tout en attirant l'attention des régulateurs sur les questions de concurrence.

T-Mobile a profité de la fusion avec Sprint pour élargir sa clientèle, en gagnant des parts sur les marchés des services postpayés et prépayés et en se positionnant comme l'opératrice majeure à la croissance la plus rapide du secteur.

Sous la direction de Sievert, l'entreprise a dépassé AT&T pour devenir le deuxième opérateur sans fil en termes d'abonnés aux États-Unis, derrière Verizon.

Les promotions agressives de T-Mobile, les avantages supplémentaires et les partenariats avec des services de streaming l'ont également aidée à maintenir son avance sur ses rivaux et à s'emparer de parts de marché.

Sievert, qui a pris ses fonctions de directrice générale en avril 2020, occupera le poste nouvellement créé de vice-présidente et conseillera l'entreprise en matière de stratégie à long terme, d'innovation et de développement des talents. Les actions de T-Mobile ont surpassé celles d'AT&T et de Verizon pendant son mandat.

"Srini Gopalan apporte une grande expérience et est une leader très impressionnante, et ils ont géré cette transition de manière exceptionnelle. Je ne m'attends pas du tout à une baisse des performances de T-Mobile", a déclaré Craig Moffett, analyste chez MoffettNathanson.

Gopalan, actuellement directrice de l'exploitation de T-Mobile, a occupé des postes de direction chez Bharti Airtel, Capital One et Vodafone et, plus récemment, elle a été directrice générale des activités de Deutsche Telekom en Allemagne, où elle a réussi à doubler le taux de croissance de l'entreprise et à développer ses activités dans le domaine de la fibre optique.

Elle avait auparavant siégé au conseil d'administration de T-Mobile pendant près de quatre ans et a pris ses fonctions de directrice de l'exploitation en mars. Les actions de T-Mobile ont chuté de plus de 1 % dans les échanges avant bourse.