CAC 40
7 842,49
-0,14%
T-Mobile nomme le vétéran des télécommunications Srini Gopalan au poste de directeur général
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 13:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de contexte à partir du paragraphe 4, mise à jour des actions)

Srinivasan Gopalan, directeur général de l'exploitation de T-Mobile TMUS.O , succédera à Mike Sievert au poste de directeur général à compter du 1er novembre, a annoncé la société lundi.

Les actions de T-Mobile ont chuté de près de 1 % dans les échanges avant bourse.

Mike Sievert, qui a pris ses fonctions de directeur général en avril 2020, occupera le poste nouvellement créé de vice-président et conseillera sur la stratégie à long terme, l'innovation et le développement des talents.

Srinivasan Gopalan a occupé des postes de direction chez Bharti Airtel, Capital One et Vodafone. Plus récemment, il a été directeur général de l'activité de Deutsche Telekom en Allemagne, où il a doublé le taux de croissance de l'entreprise et développé son activité dans le domaine de la fibre optique.

Srinivasan Gopalan a siégé au conseil d'administration de T-Mobile pendant près de quatre ans et a pris ses fonctions de directeur général de l'exploitation en mars.

En juillet, la société a relevé ses prévisions annuelles pour les ajouts nets de clients postpayés et a ajouté plus d'abonnés sans fil que prévu au deuxième trimestre.

Valeurs associées

T-MOBILE US
238,1700 USD NASDAQ -0,28%
