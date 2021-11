Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client T-Mobile : l'UE autorise une acquisition aux Pays-Bas information fournie par Cercle Finance • 18/11/2021 à 16:51









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle en commun de T-Mobile Netherlands aux Pays-Bas par Warburg Pincus du Royaume-Uni et Apax Partners des États-Unis. T-Mobile Netherlands, actuellement contrôlé uniquement par Deutsche Telekom, fournit des services de télécommunications fixes et mobiles aux clients privés et professionnels, ainsi que des services d'accès en gros aux Pays-Bas. La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait aucun problème de concurrence étant donné l'absence de chevauchements horizontaux ou de liens verticaux entre les activités des sociétés.

Valeurs associées DEUTSCHE TELEKOM XETRA -0.39%