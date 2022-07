Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

T-Mobile: l'UE accepte les engagements avec CETIN et O2 CZ information fournie par Cercle Finance • 11/07/2022 à 12:48

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a pris en compte les engagements proposés par T-Mobile CZ, CETIN et O2 CZ, ainsi que par leurs sociétés mères Deutsche Telekom et PPF Group.



Les entreprises doivent veiller à ce que leurs accords de partage de réseau ne réduisent pas la concurrence dans les infrastructures, ce qui favorise la concurrence et l'innovation sur les marchés des télécommunications de gros et de détail en Tchéquie.



Pour répondre aux préoccupations de la Commission, T-Mobile CZ, CETIN et O2 CZ, ainsi que leurs sociétés mères respectives Deutsche Telekom et PPF Group, ont proposé certains engagements.



La Commission a estimé que les engagements définitifs élimineraient les obstacles qu'elle a constatés à la concurrence sur les marchés tchèques des télécommunications.