T-Mobile étend son réseau satellitaire pour prendre en charge WhatsApp et X dans les zones mortes de la téléphonie mobile

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Harshita Mary Varghese

T-Mobile TMUS.O a déclaré mercredi que son réseau satellite-cellule prend désormais en charge des applications largement utilisées, notamment WhatsApp, Google Maps et X, élargissant ainsi le service qui offre une connectivité aux zones mortes de téléphonie mobile et aux régions éloignées.

Il s'agit d'une étape décisive pour le service, qui a été lancé commercialement en juillet avec un accès limité aux SMS, MMS, à la messagerie photo et à de courts clips audio pour les zones hors de portée des signaux cellulaires traditionnels.

T-Satellite, alimenté par plus de 650 satellites Starlink à liaison directe, est également disponible pour une douzaine d'applications telles que Pixel Weather, Apple Music, Samsung Find, AccuWeather et AllTrails.

"Nous avons notamment travaillé avec Apple et Google pour créer des cadres pour le mode SAT (fonction de connectivité par satellite) afin que n'importe quelle application puisse adopter le mode et accéder au canal de données lorsqu'elle est connectée au satellite", a déclaré Jeff Giard, vice-président des partenariats stratégiques et de l'innovation produit, à Reuters.

Pour les clients de T-Satellite, le téléphone bascule automatiquement sur le réseau satellite dès qu'un signal terrestre tombe. Lorsque les clients lancent une application compatible avec le réseau satellitaire, celle-ci fournit des services essentiels plutôt que des expériences complètes et gourmandes en données.

Le réseau est inclus sans frais supplémentaires dans le nouveau plan "Experience Beyond" de T-Mobile. Pour les autres, notamment les clients d'AT&T T.N et de Verizon VZ.N , le service peut être ajouté pour 10 dollars par mois.

Jeff Giard a indiqué que le cadre de l'App Store et du Play Store permet désormais aux applications d'adopter le mode SAT par le biais d'une interface de programmation d'applications, et que T-Mobile s'efforce d'encourager davantage de développeurs d'applications à l'activer.

"Je pense que les gens sont enthousiastes à l'idée que le téléphone qu'ils ont dans leur poche puisse se connecter à l'espace et qu'ils obtiennent en fait un téléphone satellite sans avoir à acheter d'équipement supplémentaire", a déclaré Jeff Giard.