T-Mobile: étend le service internet 5G en Californie information fournie par Cercle Finance • 21/07/2022 à 17:34

(CercleFinance.com) - T-Mobile étend le service internet résidentiel 5G à des millions de foyers supplémentaires en Californie.



Le groupe a annoncé l'extension de la couverture de son service Internet résidentiel 5G en Californie, où plus de 1,3 million de foyers n'ont toujours pas accès aux services haut débit résidentiels.



Avec cette récente expansion dans plus de 30 villes et communautés, le service Internet résidentiel de T-Mobile est désormais disponible pour plus de six millions de foyers en Californie.



' Avec T-Mobile, plus de 40 millions de foyers (dont un tiers dans les zones rurales du pays) sont éligibles à l'internet résidentiel 5G. Ils auront accès à des vitesses haut débit qui leur permettront d'utiliser plusieurs appareils en même temps pour le travail, le streaming, la vidéoconférence, l'apprentissage en ligne, les jeux et bien plus encore ' indique le groupe.