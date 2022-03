Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client T-Mobile: élargit l'accès 5G à des millions de foyers US information fournie par Cercle Finance • 30/03/2022 à 16:35









(CercleFinance.com) - T-Mobile élargit l'accès à l'Internet domestique 5G à des millions de foyers en Alabama, en Louisiane, au Mississippi et au Tennessee.



Dans ces États, près de 3 millions de personnes n'ont toujours pas accès ou n'ont qu'un seul choix en ce qui concerne le haut débit traditionnel à domicile.



T-Mobile Home Internet est désormais disponible pour près de 3 millions de foyers supplémentaires dans 54 villes de ces quatre États.



' D'ici à 2025, on estime que 36,2 millions de travailleurs, soit 22% des Américains, travailleront à distance, ce qui représente une augmentation de 87 % par rapport aux niveaux antérieurs à la pandémie. Cette évolution a rendu l'accès à un haut débit domestique fiable encore plus crucial qu'il ne l'était avant la pandémie ' indique le groupe.





