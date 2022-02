T-Mobile dépasse largement le consensus

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - T-Mobile a annoncé un bénéfice net de 422 millions de dollars au quatrième trimestre 2021, soit 34 cents par action, contre 750 millions, ou 60 cents par action, un an plus tôt. Un net repli attribué principalement aux coûts de la fusion avec Sprint. Cela reste suffisant pour dépasser largement le consensus FactSet qui anticipait un BPA de 15 cents. Le chiffre d'affaires de l'opérateur téléphonique a quant à lui légèrement augmenté, passant de 20,3 à 20,8 milliards de dollars, proche du consensus de 21 milliards. En 2022, le groupe vise 5 à 5,5 millions d'abonnés supplémentaires.

