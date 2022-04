T-Mobile bat largement le consensus

(AOF) - T-Mobile a réalisé un bénéfice de 713 millions de dollars au cours du premier trimestre 2022, soit 57 cents par action, en baisse par rapport aux 933 millions, ou 74 cents par action, enregistrés l'an passé à la même époque. Le consensus FactSet est toutefois largement dépassé, puisqu'il n'attendait que 44 cents. L'opérateur télécoms a également connu une croissance de 1,8% de ses revenus, à 20,12 milliards de dollars, cette fois-ci très légèrement en-dessous des attentes (20,134 milliards).

La filiale de Deutsche Telekom a comptabilisé 1,3 million d'abonnés supplémentaires au cours du trimestre, et s'attend à en gagner entre 5,3 et 5,8 millions en 2022 (contre un précédent objectif de 5 à 5,5 millions).

Les synergies issues de la fusion avec Sprint devraient désormais atteindre 5,2 à 5,4 milliards de dollars sur l'année, contre une précédente estimation de 5 à 5,3 milliards.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Opérateurs télécoms : pression sur les géants du streaming - D’après l'Arcep, le régulateur des télécoms, plus de la moitié du trafic Internet en France provient de quatre acteurs : Netflix, Google (avec YouTube), Akamai (qui distribue notamment les contenus de Disney) et Facebook. Certains opérateurs télécoms cherchent à en retirer des revenus, alors qu’ils doivent sans cesse investir dans les réseaux. A cela s’ajoutent des conséquences environnementales dans un contexte où tous les opérateurs ont pris des engagements pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2035 ou 2040. Toutefois la piste d'un code de bonne conduite, qui plafonnerait la résolution des vidéos sur les smartphones, apparaît plus réaliste que la piste économique car les tentatives de contributions financières ont échoué dans le passé.