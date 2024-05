Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client T-Mobile: acquisition des activités sans fil d'UScellular information fournie par Cercle Finance • 28/05/2024 à 15:03









(CercleFinance.com) - T-Mobile fait part d'un accord pour acquérir la quasi-totalité des activités sans fil d'UScellular, dont les clients et les magasins, ainsi que certains actifs de spectre spécifiés, pour environ 4,4 milliards de dollars.



'À la clôture, le réseau 5G de T-Mobile s'étendra pour offrir à des millions de clients UScell, en particulier ceux des zones rurales mal desservies, une expérience de connectivité supérieure', explique l'opérateur télécoms.



Il s'attend à ce que cette transaction génère environ un milliard de dollars de synergies annuelles de coûts opérationnels et d'investissement, le coût total de l'intégration étant actuellement estimé entre 2,2 et 2,6 milliards.



Elle serait financée sous forme d'une combinaison d'espèces et d'une prise en charge de dette pour jusqu'à deux milliards. Soumise aux conditions habituelles et à certaines approbations réglementaires, elle devrait être finalisée à la mi-2025.





