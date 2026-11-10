T-Head, la filiale d'Alibaba spécialisée dans les puces d'IA, dépose une demande d'introduction en bourse à Hong Kong

Le groupe chinois Alibaba 9988.HK a annoncé mardi que sa filiale spécialisée dans les puces, T-Head, avait déposé en toute confidentialité une demande d’introduction en bourse à Hong Kong, concrétisant ainsi une scission qui permettrait aux investisseurs d’accéder directement à l’un des principaux actifs du groupe dans les domaines de l’intelligence artificielle et des puces.

Alibaba a indiqué que T-Head avait déposé une demande confidentielle de formulaire A1 le 11 septembre, après que la Bourse de Hong Kong eut autorisé le géant chinois du commerce électronique à poursuivre la scission proposée.

Le montant de l'opération, la structure de l'offre et la participation d'Alibaba après la cotation restent à déterminer, a ajouté la société.

Alibaba a déclaré que cette scission permettrait aux investisseurs de mieux évaluer T-Head et ses activités principales séparément, tout en aidant le fabricant de puces à lever des capitaux de manière indépendante et à renforcer ses liens avec ses clients, ses fournisseurs et ses partenaires stratégiques.

La cotation reste soumise à l’obtention des autorisations réglementaires, a précisé l’entreprise.

Fondée en 2018, T-Head est au cœur de la stratégie d’Alibaba visant à développer en interne ses capacités en matière d’IA et de calcul, alors que les entreprises technologiques chinoises se livrent à une course effrénée pour répondre à la demande croissante d’infrastructures d’IA et réduire leur dépendance vis-à-vis des processeurs d’IA « NVDA.O » de Nvidia, dans un contexte de restrictions à l’exportation imposées par les États-Unis.

Cette introduction en bourse permettrait aux investisseurs de prendre une participation dans une entreprise qui revêt une importance stratégique croissante pour les ambitions d’Alibaba dans les domaines du cloud computing et de l’intelligence artificielle.

En septembre, l’entreprise a dévoilé le processeur d’IA Zhenwu V900 de T-Head , qui, selon elle, offre des performances trois fois supérieures à celles de la puce de la génération précédente et servira de base à l’entraînement et à l’inférence des modèles d’IA de nouvelle génération.

En janvier, Kunlunxin , la division de puces d’IA du géant chinois de la recherche sur Internet Baidu 9888.HK , a également déposé en toute confidentialité une demande d’introduction en bourse à Hong Kong, soulignant l’intérêt croissant des investisseurs pour les actifs chinois liés aux semi-conducteurs et à l’IA.

Les actions d'Alibaba cotées à Hong Kong ont clôturé en baisse de 2,9 % mardi et ont chuté de près de 30 % depuis le début de l'année.