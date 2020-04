(AOF) - Syz Capital élargit sa gamme de produits alternatifs afin de proposer une offre de stratégies liquides et illiquides. Les équipes Syz Asset Management Alternatives et Syz Private Banking Global Investment Solutions seront placées sous la supervision de la société. Syz Capital regroupera désormais l'expertise en matière de produits alternatifs liquides et les solutions de hedge funds qui étaient auparavant proposées par Syz Private Banking et Syz Asset Management. L'entité ainsi remaniée totalisera 1 milliard de francs suisses d'actifs sous gestion.

Sherban Tautu, Head of Global Investment Solutions (GIS) et ses équipes de gestion discrétionnaire et de conseil en placements alternatifs, qui travaillaient auparavant pour Syz Private Banking, intègreront Syz Capital. La gestion des portefeuilles de nos clients sera assurée par la même équipe, ce qui permettra d'en garantir la continuité.

Cédric Vuignier, responsable de la recherche et des investissements alternatifs chez Syz Asset Management, et son équipe rejoignent également Syz Capital. Dans ce contexte, ils continueront de gérer les fonds Oyster Alternative Uncorrelated et Oyster Alternative Multi Strategy, ainsi qu'une gamme d'OPCVM alternatifs " White Label ".