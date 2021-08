Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sysco : objectifs de BPA relevés pour 2021-22 information fournie par Cercle Finance • 10/08/2021 à 14:11









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats au titre de son dernier trimestre 2020-21 (clos début juillet), Sysco indique relever sa fourchette-cible de BPA pour l'exercice 2021-22, désormais attendue entre 3,33 et 3,53 dollars. Sur le trimestre écoulé, le grossiste alimentaire basé à Houston a engrangé un BPA ajusté de 71 cents, à comparer à une perte de 29 cents par action un an auparavant, pour des revenus en croissance de 82% à 16,1 milliards de dollars, aidés par la levée des restrictions sanitaires.

Valeurs associées SYSCO AMEX 0.00% SYSCO NYSE 0.00%