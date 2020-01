Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sysco : départ du directeur général Cercle Finance • 13/01/2020 à 15:16









(CercleFinance.com) - Le groupe de restauration collective Sysco annonce le départ de son directeur général (CEO) Tom Bené le 31 janvier prochain et son remplacement à partir du lendemain par Kevin Hourican, qui était auparavant un cadre-dirigeant de CVS Health. Tom Bené restera conseiller exécutif jusqu'au 1er mars pour favoriser une transition en douceur. Il est par ailleurs remplacé dès ce lundi au poste de président du conseil d'administration par Ed Shirley, auparavant administrateur indépendant.

