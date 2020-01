Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Syrie-Trois soldats turcs tués dans l'explosion d'un véhicule piégé Reuters • 17/01/2020 à 02:21









ISTANBUL, 17 janvier (Reuters) - Trois soldats turcs ont été tués dans l'explosion d'un véhicule piégé jeudi alors qu'ils effectuaient des contrôles routiers dans le nord-est de la Syrie, ont déclaré des sources de sécurité, confirmant une information de l'agence de presse officielle turque Anatolie. L'attaque s'est produite dans la ville de Suluk, à dix kilomètres au sud-est de Tel Abyad, ville frontalière à la Turquie, ont-elles précisé. Ces deux villes figurent dans la zone dont les forces turques, épaulés par les rebelles syriens, ont repris le contrôle à la faveur de l'offensive lancée en octobre dernier contre les miliciens kurdes. L'agence de presse Anatolie, citant le ministère turc de la Défense, a rapporté que trois soldats ont été tués dans cette attaque. (Daren Butler; version française Jean Terzian)

