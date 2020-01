Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Syrie-Raids aériens russes dans la région d'Idlib Reuters • 15/01/2020 à 18:46









AMMAN, 15 janvier (Reuters) - L'aviation russe a bombardé mercredi plusieurs villes de la région d'Idlib, dernier bastion rebelle dans le nord-ouest de la Syrie, deux jours après l'entrée en vigueur d'une trêve conclue entre Moscou et la Turquie, rapportent des témoins et insurgés. Selon des habitants, au moins 15 personnes ont été tuées dans un raid aérien sur un marché de la ville d'Idlib. Des secouristes ont également fait état de trois civils tués dans des frappes sur d'autres localités. "Les raids aériens de la Russie ont brisé deux jours de calme relatif qui avaient donné un peu de répit aux habitants qui subissent des raids tous les jours", a déclaré Mohamad Rachid, un militant joint par Reuters. Moscou accuse pour sa part des insurgés djihadistes de viser la population civile dans les secteurs sous contrôle gouvernemental syrien de la "zone de désescalade" mise en place en 2018 par la Turquie et la Russie dans la région. La reprise des bombardements russo-syriens ces dernières semaines a fait au moins 300.000 déplacés dans la province d'Idlib, selon les estimations des Nations unies. (Suleiman Al Khalidi, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

