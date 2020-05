Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Syrie-Les belligérants acceptent de reprendre leurs discussions à Genève Reuters • 19/05/2020 à 11:45









GENEVE, 19 mai (Reuters) - Les différentes parties impliquées dans le conflit syrien ont accepté de se retrouver une nouvelle fois à Genève dès que la situation sanitaire le permettra, afin de poursuivre les négociations sur la constitution, a annoncé mardi l'envoyé spécial de l'Onu pour la Syrie, Geir Pedersen. "Dès que la situation de la pandémie (de COVID-19) le permettra, ils sont convenus de venir à Genève et ils se sont mis d'accord sur l'ordre du jour de la prochaine réunion", a déclaré l'émissaire des Nations unies à la presse. Geir Pedersen n'a pas communiqué de date et a précisé que cette réunion du Comité constitutionnel syrien - composé de représentants du gouvernement de Bachar al Assad, de l'opposition et de la société civile - ne pouvait pas se tenir par visioconférence. Le Comité constitutionnel syrien s'est réuni pour la première fois à l'automne dernier à Genève sous l'égide des Nations unies. (Emma Farge, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Philippe Lefief)

