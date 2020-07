Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Syrie-Le Conseil de sécurité autorise des livraisons d'aide via la Turquie Reuters • 12/07/2020 à 00:01









NEW YORK, 12 juillet (Reuters) - Le Conseil de sécurité des Nations unies a approuvé samedi des livraisons d'aide humanitaire vers la Syrie depuis un point de passage en Turquie, au lendemain de l'expiration d'une autorisation ayant permis d'acheminer de l'aide transfrontalière pendant six ans, laissant des millions de civils en danger. L'Onu a décrit cette aide comme une "bouée de survie" pour la population du Nord-Ouest syrien. Russie et Chine, qui avaient préalablement opposé leur veto à un renouvellement de l'opération humanitaire pour six mois et avec deux points de passage depuis la Turquie, se sont abstenues lors du vote - le cinquième sur le sujet au Conseil au cours de la semaine écoulée. (Michelle Nichols; version française Jean Terzian)

