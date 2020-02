Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Syrie-Le conseil de l'Otan va se réunir vendredi à la demande d'Ankara Reuters • 28/02/2020 à 08:06









ANKARA, 28 février (Reuters) - Le conseil de l'Otan va se réunir ce vendredi à la demande de la Turquie pour examiner la situation en Syrie, a annoncé vendredi son secrétaire général, Jens Stoltenberg. La Turquie a demandé la tenue de consultations en vertu de l'article 4 du traité fondateur de l'Otan, qui permet à tout pays membre de l'alliance de demander des consultations chaque fois que, de l'avis de l'un d'eux, son intégrité territoriale, son indépendance politique ou sa sécurité est menacée. La demande d'Ankara intervient alors que des raids aériens ont fait au moins 34 morts jeudi dans les rangs des forces turques déployées dans la province syrienne d'Idlib encore aux mains de l'insurrection. (Blandine Hénault pour la version française, édité par Nicolas Delame)

