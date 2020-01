Syrie-L'Onu prolonge, avec restrictions, l'aide transfrontalière

NATIONS UNIES, 11 janvier (Reuters) - Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté vendredi une résolution prolongeant l'opération humanitaire transfrontalière menée en Syrie pour venir en aide à plusieurs millions de civils, mais pour une durée réduite et en limitant les points de passage, afin d'éviter que la Russie n'oppose son veto. Depuis 2014, les Nations unies et des ONG livrent de l'aide humanitaire en Syrie via des points de passage aux frontières turque, irakienne et jordanienne autorisés annuellement par le Conseil de sécurité. Les 15 membres du Conseil ont autorisé la poursuite de l'acheminement de l'aide depuis deux points de passage en Turquie, en supprimant les livraisons d'aide depuis l'Irak et la Jordanie, et pour une durée de six mois contre un an auparavant. La Russie et la Chine, qui avaient lors d'un précédent vote, en décembre, opposé leur veto à un projet de résolution qui maintenait quatre points de passage pour une durée d'un an, se sont abstenues. En réaction, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont fait de même pour afficher leur mécontentement. Les onze autres membres du Conseil ont voté en faveur de la résolution. (Michelle Nichols; version française Jean Terzian)