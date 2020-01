Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Syrie-L'Onu déplore que de l'aide médicale reste bloquée en Irak Reuters • 30/01/2020 à 06:29









NATIONS UNIES, 30 janvier (Reuters) - Des camions remplis d'aide médicale à destination des civils du nord-est de la Syrie sont bloqués en Irak, a déploré mercredi le directeur des affaires humanitaires de l'Onu, alors que la Russie et la Chine ont empêché le Conseil de sécurité de renouveler des autorisations de livraisons transfrontalières. Plus tôt ce mois-ci, le Conseil de sécurité de l'Onu a adopté une résolution prolongeant l'opération humanitaire transfrontalière menée en Syrie pour venir en aide à plusieurs millions de civils, mais pour une durée réduite et en limitant les points de passage. Les Nations unies et des ONG livraient depuis 2014 et jusqu'alors de l'aide humanitaire en Syrie via des points de passage aux frontières turque, irakienne et jordanienne. Afin d'éviter un veto de la Russie et de la Chine, le Conseil de sécurité a supprimé les points de livraisons depuis l'Irak et la Jordanie. "Quelque 40.000 produits médicaux qui devaient être livrés sont bloqués dans des camions en Irak et ne peuvent franchir la frontière", a déclaré Mark Lowcock devant le Conseil mercredi. "Le secrétaire général (Antonio Guterres) a demandé aux membres de ce Conseil leur soutien pour obtenir un accord permettant d'acheminer ces produits", a-t-il poursuivi. "A ce jour, ils sont toujours en Irak". (Michelle Nichols; version française Jean Terzian)

