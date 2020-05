Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Syrie-L'armée fait état de frappes israéliennes contre des postes à Alep Reuters • 05/05/2020 à 03:10









AMMAN, 5 mai (Reuters) - Les systèmes syriens de défense antiaérienne ont déjoué une attaque de missiles menée par Israël contre un centre de recherche et une base militaire dans la province d'Alep, dans le nord de la Syrie, a rapporté lundi la presse officielle syrienne. Il s'agit de la cinquième offensive menée par l'Etat hébreu en deux semaines contre des cibles iraniennes présumées. L'armée syrienne a déclaré dans un communiqué qu'Israël avait frappé des casernes militaires à Al Safirah, située dans une zone rurale à l'est d'Alep. Elle a précisé qu'elle évaluait les dégâts causés par les frappes. Une source régionale des services du renseignement a déclaré que Tsahal avait intensifié ses attaques en Syrie alors que l'attention de la communauté internationale et de la région était centrée sur l'épidémie de coronavirus. Une porte-parole de l'armée israélienne a décliné une demande de commentaire. D'après des sources au sein des services du renseignement occidentaux, des milices soutenues par l'Iran sont de longue date implantées dans la région d'Alep où elles disposent de bases et d'un centre de commandement, ainsi que d'armes avancées. Israël a admis ces dernières années avoir mené de multiples offensives aériennes en Syrie contre une présence iranienne croissante que l'Etat hébreu considère comme une menace stratégique. (Suleiman al Khalidi, avec Ari Rabinovitch à Jérusalem; version française Jean Terzian)

