Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Syrie-Guterres (Onu) appelle à un cessez-le-feu dans le nord-ouest Reuters • 28/02/2020 à 02:38









NATIONS UNIES, 28 février (Reuters) - Le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, a fait part jeudi de sa "grave inquiétude" à l'égard de l'escalade des affrontements dans le nord-ouest de la Syrie et a de nouveau appelé à un cessez-le-feu dans la région. Guterres suit avec inquiétude l'escalade des combats dans le Nord-Ouest syrien et des informations selon lesquelles des dizaines de soldats turcs ont été tués dans une frappe aérienne, a déclaré le porte-parole des Nations unies. "Le secrétaire général réitère son appel à une trêve immédiate et exprime une inquiétude particulière sur le risque que pose aux civils l'escalade des actions militaires", a dit Stephane Dujarric dans un communiqué. "Sans action urgente, le risque d'une escalade encore plus importante s'accroît chaque heure", a-t-il ajouté. (Michelle Nichols; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.