Syrie-Erdogan et Poutine s'entendent sur un cessez-le-feu à Idlib

MOSCOU, 5 mars (Reuters) - La Russie et la Turquie se sont entendues jeudi sur un cessez-le-feu dans la province syrienne d'Idlib, ont annoncé les présidents des deux pays après un entretien de plus de six heures à Moscou. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, s'exprimant au côté de son homologue russe Vladimir Poutine, a précisé que ce cessez-le-feu entrerait en vigueur ce jeudi à minuit. Il a ajouté que l'armée turque se réservait le droit de riposter à toute attaque des forces syriennes, soutenues par la Russie dans leur tentative de reconquête de la région, dernier bastion de rebelles hostiles au président syrien Bachar al Assad. (Vladimir Soldatkin, Andrey Ostroukh, Maria Kiselyova et Tuvan Gumrukcu version française Bertrand Boucey)

