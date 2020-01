Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Synthomer : l'UE a autorisé l'acquisition d'Omnova Cercle Finance • 15/01/2020 à 17:20









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé le projet d'acquisition d'Omnova par Synthomer, deux fabricants de produits chimiques de spécialité. L'autorisation est subordonnée à la cession d'un ensemble d'activités. ' Omnova et Synthomer sont tous deux des fabricants de produits chimiques de spécialité, notamment de latex de vinylpyridine (latex VP). Ce produit chimique est principalement utilisé par les fabricants de pneumatiques pour rendre plus sûrs et plus solides les produits fournis à l'industrie automobile ' indique la Commission européenne. Mme Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence, a déclaré :' Bien que Synthomer et Omnova soient les deux seuls fabricants de ce type de latex en Europe, nous pouvons autoriser la concentration, car ces entreprises ont proposé de céder la totalité de la production de latex VP de Synthomer, ce qui garantira aux clients des conditions concurrentielles sur le marché '.

