SYNTHESE-Les USA mettent en garde la Chine contre toute aide apportée à la Russie

LVIV, Ukraine, 15 mars (Reuters) - Les Etats-Unis ont mis en garde la Chine contre l'octroi d'une aide militaire ou financière à Moscou après l'invasion russe de l'Ukraine, alors que de nouvelles sanctions contre des dirigeants politiques et des hommes d'affaires russes ont été prises.

Sur le front diplomatique, les discussions entre Kiev et Moscou doivent reprendre mardi.

Deux puissantes explosions ont secoué la capitale ukrainienne peu avant l'aube et des sirènes d'alertes ont retenti dans plusieurs villes du pays dont Odessa, Tchernihiv, Tcherkassy et Smila.

Des milliers de personnes ont été tuées dans les combats et les bombardements depuis que le président russe Vladimir Poutine a ordonné l'invasion de l'Ukraine le 24 février.

La Russie qualifie son intervention en Ukraine d'"opération spéciale" destinée à "dénazifier" son voisin pour éviter un génocide, ce que les Etats-Unis et leurs alliés considèrent comme un prétexte pour mener une attaque injustifiée et illégale.

Selon des représentants américains, la Russie a sollicité auprès de la Chine un soutien militaire et économique.

Moscou a démenti ces affirmations, déclarant que la Russie possédait toutes les ressources nécessaires pour atteindre ses objectifs en Ukraine. Le ministère chinois des Affaires étrangères a de son côté estimé que ces commentaires relevaient de la "désinformation".

"Nous avons fait savoir très clairement à Pékin que nous ne resterons pas sans rien faire", a déclaré le porte-parole du département d'Etat, Ned Price, après la rencontre entre Jake Sullivan, conseiller américain à la sécurité nationale, et Yang Jiechi, haut diplomate chinois, lundi à Rome. "Nous ne permettrons à aucun pays d'apporter une compensation à la Russie pour ses pertes".

Un haut responsable américain a décrit l'entretien de sept heures comme "intense" et reflétant "la gravité de l'instant".

"PAS DE GUERRE"

En Russie, une manifestante anti-guerre a fait irruption lundi soir sur le plateau du journal télévisé de la première chaîne publique du pays, le plus regardé de Russie, en exhibant une pancarte dénonçant la guerre en Ukraine.

Rédigée en anglais et en russe, la pancarte indiquait: "Pas de guerre. Ne croyez pas la propagande, ici, on vous ment".

Le ministère britannique de la Défense a déclaré que la Russie pourrait se préparer à utiliser des armes chimiques ou biologiques en Ukraine en réponse à une fausse attaque contre des soldats russes, sans toutefois avancer de preuves. Des responsables américains ont fait des déclarations similaires.

La Russie a accusé l'Ukraine de se préparer à utiliser des armes biologiques. Les Nations unies ont dit vendredi n'avoir aucune preuve que Kiev développait un tel programme.

Moscou a autorisé lundi un premier convoi à quitter le port assiégé de Marioupol, où se déroule la pire crise humanitaire du conflit.

"Au cours des deux premières heures, 160 voitures ont pu quitter la ville", a déclaré à Reuters Andreï Rempel, un représentant du conseil municipal de Marioupol.

Les autorités locales ont indiqué qu'entre 2.300 et 20.000 civils avaient péri dans les bombardements, un bilan qui ne peut être confirmé de manière indépendante.

Les Nations unies estiment que plus de 2,8 millions de personnes ont fui l'Ukraine depuis le début de la guerre.

"Je fuis avec mon enfant car je veux qu'il reste en vie", a déclaré Tania, une ukrainienne qui a déclaré avoir voyagé de la ville de Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine, jusqu'en Roumanie. "Car les personnes qui sont là-bas maintenant sont des Russes, des soldats russes, et ils tuent les enfants."

La Russie nie cibler des civils.

NOUVELLES SANCTIONS

La présidence française de l'UE a annoncé que les Etats membres de l'Union européenne avaient adopté lundi une quatrième salve de sanctions contre la Russie.

Ces nouvelles sanctions n'ont pas été détaillées mais une source diplomatique a indiqué qu'elles comprendraient une interdiction des importations d'acier et de fer russe, une interdiction des exportations de produits de luxes et une interdiction des investissements dans le secteur de l'énergie. Des oligarques russes seront également ajoutés sur la liste noire de l'UE, a précisé la source.

Le Japon a annoncé mardi geler les avoirs de 17 ressortissants russes, dont onze membres de la Douma, la chambre basse du Parlement russe, cinq membres de la famille du banquier Iouri Kovaltchouk ainsi que le milliardaire Viktor Vekselberg.

Les sanctions occidentales ont coupé la Russie des principaux marchés financiers et ont gelé près de la moitié des 640 milliards de dollars (582,8 milliards d'euros) de réserves d'or et de devises étrangères du pays, provoquant la pire crise économique depuis l'effondrement de l'Union soviétique en 1991.

Le ministère russe des Finances a annoncé se préparer à assurer le versement d'une partie de sa dette en devises étrangères mercredi, précisant que ces paiements seraient effectués en roubles si les sanctions empêchaient les banques d'honorer les dettes dans la monnaie d'émission.

(Reportage rédactions de Reuters, rédigé par Lincoln Feast; version française Camille Raynaud)