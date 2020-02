Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SYNTHESE-Coronavirus-Une équipe d'experts de l'OMS en route pour la Chine, plus de 900 morts Reuters • 10/02/2020 à 02:03









* 908 morts en Chine, plus de 40.000 cas de contamination * Quelque 330 cas de contamination répartis dans 27 pays et régions * Des experts de l'OMS en route pour Pékin (.) par Ryan Woo PEKIN/SHANGHAI, 10 février (Reuters) - Une équipe d'experts internationaux placée sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'est envolée pour Pékin afin d'enquêter sur l'épidémie de coronavirus en Chine, où le bilan a atteint 908 morts et plus de 40.000 cas de contamination. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s'est rendu à Pékin fin janvier pour s'entretenir avec le président Xi Jinping et des ministres chinois, et est revenu avec un accord des autorités quant à l'envoi d'une mission internationale sur le terrain. Il a toutefois fallu près de deux semaines pour obtenir le feu vert du gouvernement sur la composition de l'équipe d'une quinzaine de personnes dirigée par l'épidémiologiste canadien Bruce Aylward. L'OMS a qualifié l'épidémie d'urgence de santé publique de portée internationale le 30 janvier, quelques jours après que le gouvernement a imposé la mise en quarantaine de près de 60 millions d'habitants dans la province du Hubei, épicentre de l'épidémie qui a démarré en décembre sur un marché de la ville de Wuhan. L'épidémie a causé 97 décès supplémentaires dimanche en Chine continentale, ont annoncé lundi les autorités sanitaires chinoises, ce qui porte à 908 le nombre de cas mortels dans le pays. Dans un communiqué, la Commission nationale de la santé a ajouté que 3.062 cas de contamination ont été recensés au cours de la journée de dimanche, portant à 40.171 le nombre de patients infectés par le virus en Chine. Dans la seule province de Hubei, le nombre de décès a augmenté de 91 dimanche, faisant grimper le bilan total à 871 morts. Depuis dimanche, le bilan du coronavirus 2019-nCoV a dépassé celui de l'épidémie du Sras (Syndrome respiratoire aigu sévère) qui était apparue dans le pays et s'était propagée à travers le monde en 2002-2003 faisant 774 morts. Au-delà de la Chine, l'épidémie continue de se propager dans le reste du monde où quelque 330 cas de contamination ont été recensés, répartis dans 27 pays et régions. Pour l'heure, seuls deux cas mortels du coronavirus 2019-nCoV ont été signalés hors de la Chine continentale, à Hong Kong et aux Philippines. Un Américain âgé de 60 ans infecté par le virus et un Japonais d'une soixante d'années sont par ailleurs morts à Wuhan. En France, les tests effectués sur près d'une cinquantaine de personnes dans la commune savoyarde des Contamines-Montjoie, où cinq cas de coronavirus ont été détectés, se sont révélés négatifs, a déclaré dimanche le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. Au total, une centaine de tests ont ou vont être faits dans cette station de ski de Haute-Savoie, selon la ministre française de la Santé, Agnès Buzyn, qui s'est rendue sur place. D'autres cas ont été ces dernières 48 heures signalés dans d'autres pays comme la Grande-Bretagne et l'Espagne où ont été respectivement annoncées dimanche une quatrième personne et une deuxième personne contaminées. (Bureaux de Pékin et Shanghaï, version française Arthur Connan)

