SYNTHESE-Coronavirus-Les inquiétudes grandissent avec l'Italie et la Corée

SEOUL/SHANGHAI, 23 février (Reuters) - Les inquiétudes grandissent à travers le monde sur la propagation du coronavirus en dehors de Chine alors que les cas de contamination sont montés en flèche au cours du week-end en Corée du Sud, en Iran ainsi qu'en Italie. Séoul a mis la Corée du sud en alerte maximale après avoir vu le nombre de personnes contaminées grimper à plus de 600, avec six décès. Les autorités se concentrent sur une église de la ville de Daegu dans le sud-est du pays où une femme âgée de 61 ans, qui aurait assisté à plusieurs cérémonies religieuses, a été diagnostiquée positive au coronavirus. En Italie, les autorités ont déclaré une troisième victime du virus et le nombre de cas confirmés est monté à plus de 150 personnes, une ampleur sans équivalent en Europe, poussant à confiner les localités les plus touchées et annulant ou reportant les manifestations publiques, comme le carnaval de Venise. "J'ai été surpris par l'explosion des cas", a déclaré le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, sur la chaîne de télévision RAI, indiquant qu'il fallait s'attendre à ce que le nombre de personnes infectées augmente dans les prochains jours. "Nous ferons tout ce que nous pouvons pour contenir la propagation." Jusqu'à vendredi, l'Italie n'avait recensé que trois cas confirmés (deux touristes chinois et un rapatrié de Wuhan, la capitale de la province du Hubeï d'où est partie l'épidémie). En vertu d'un décret adopté en urgence, le gouvernement s'est arrogé des pouvoirs spéciaux qui lui permettent de placer en confinement les zones les plus touchées. Les autorités sanitaires s'efforcent de retracer le trajet de la contamination mais n'ont pas de certitude. "Nous sommes encore plus préoccupés parce que si nous n'arrivons pas à trouver le 'patient zéro', cela signifie que le virus est encore plus répandu que nous ne le pensions", a dit le gouverneur de la Vénétie, Luca Zaia. De son côté, l'Iran, qui annoncé mercredi ses deux premiers cas, en recense désormais 43 et compte huit décès. L'Arabie saoudite, le Koweït, l'Irak, la Turquie et l'Afghanistan ont imposé des restrictions de voyage et flux de personnes avec l'Iran tandis que l'Arménie a fermé ses frontières avec l'Iran. LA FRANCE S'ENTRETIENDRA AVEC SES PARTENAIRES DE L'UE Le coronavirus a d'ores et déjà tué 2.442 personnes en Chine où le nombre de personnes contaminées a été porté à 76.936. Quelque autres 28 pays sont touchés. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'est inquiétée samedi de l'apparition d'infection sans lien évident avec la Chine. En France, Le ministre de la Santé Olivier Véran a indiqué dimanche qu'il s'entretiendrait prochainement avec des homologues européens pour répondre au risque épidémique lié au coronavirus après la forte hausse des cas de contamination en Italie. Lors d'une conférence de presse, le ministre, qui s'est entretenu ce jour avec ses homologues italien et allemand, a fait savoir que la France n'était pas à ce stade confrontée à une épidémie de coronavirus et qu'aucun nouveau cas de contamination n'avait été enregistré. "Nous avons convenu d'un prochain entretien réunissant plusieurs ministres de la Santé de l'Union européenne, probablement la semaine prochaine, pour aborder ensemble comment faire face au risque épidémique", a déclaré le ministre. "Il n'y a pas ce soir d'épidémie en France (...) Mais il y a une situation problématique en particulier aux portes de la France, en Italie, que nous regardons avec beaucoup d'attention." Les autorités françaises comptent augmenter le nombre de laboratoires en mesure d'effectuer des tests de diagnostic pour atteindre une capacité de plusieurs milliers d'analyses par jour dans l'Hexagone contre 400 actuellement. Le gouvernement veut aussi porter à 70 le nombre d'hôpitaux capables d'accueillir des patients infectés contre 38 actuellement. Face à la propagation du coronavirus en Italie, Eric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes, a annoncé avoir a écrit au Premier ministre Edouard Philippe pour lui demander la mise en place d'un plan d'urgence pour le département des Alpes-Maritimes, la mobilisation des centres hospitaliers et le contrôle renforcé de la frontière. (Jane Chung et Emily Chow; version française Matthieu Protard)

