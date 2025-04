SYNTHESE 9-La Chine et l'UE ripostent à l'entrée en vigueur des droits de douane de Trump

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Les droits de douane américains visent aussi bien les rivaux que les alliés et risquent de provoquer une récession

La Chine riposte en imposant des droits de douane de 84 % sur les produits américains à partir de jeudi

Le directeur général de JPMorgan, M. Dimon, s'attend à une récession et à des défauts de paiement, et appelle à des négociations commerciales rapides

Les investisseurs tirent la sonnette d'alarme face à la chute des obligations

L'Union européenne approuve ses propres tarifs douaniers

par Joe Cash, Philip Blenkinsop et Andy Sullivan

La Chine et l'Union européenne ont annoncé de nouvelles barrières commerciales sur les produits américains mercredi en réponse aux droits de douane élevés imposés par le président américain Donald Trump , intensifiant une guerre commerciale mondiale qui a frappé les marchés et augmenté la probabilité d'une récession.

La Chine a annoncé une hausse des droits de douane sur les importations américaines de 34 % à 84 %, peu après l'entrée en vigueur mercredi des droits de douane punitifs de 104 % imposés par M. Trump sur les importations chinoises, alors que l'impasse entre les deux plus grandes économies du monde ne montre aucun signe de résolution. L'UE a déclaré qu'elle imposerait des droits de douane de 25 % sur une série d'importations américaines dans le cadre d'une première série de contre-mesures. Les 27 membres de l'Union sont confrontés à des droits de douane américains de 20 % sur la plupart des produits et à des droits plus élevés sur les automobiles et l'acier. Les contre-mesures prises par le Canada, proche allié et principal partenaire commercial des États-Unis, sont également entrées en vigueur mercredi. Des droits de douane américains ciblés sur des dizaines d'autres pays, du Japon à Madagascar, sont également entrés en vigueur. Il s'agit de la dernière mesure en date d'une série de droits de douane () qui mettent à mal l'ordre commercial mondial en place depuis des décennies. Selon diverses estimations, les droits de douane dans le plus grand marché de consommation du monde dépassent désormais 20 % en moyenne, alors qu'ils n'étaient que de 2,5 % avant l'entrée en fonction de M. Trump.

Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan Chase et éminent spécialiste des questions économiques, a déclaré que les tarifs douaniers de M. Trump entraîneraient probablement une récession et des défaillances de la part des emprunteurs. Les marchés mondiaux ont été frappés de plein fouet, et les dégâts se sont étendus au-delà des marchés boursiers qui ont vu des milliers de milliards de dollars d'actions s'évaporer au cours de la semaine écoulée. Les prix du pétrole ont plongé à leur plus bas niveau depuis quatre ans, tandis que les investisseurs se sont débarrassés des obligations du Trésor américain et du dollar , qui sont généralement considérés comme des valeurs refuges. Les dégâts se sont répercutés sur les marchés de financement des entreprises, augmentant le coût des emprunts même pour les sociétés à faible risque.

Le Japon et le Canada ont déclaré qu'ils coopéreraient pour stabiliser le système financier mondial, une tâche généralement assumée par les États-Unis en temps de crise.

M. Trump a fait fi de la déroute des marchés et a offert aux investisseurs des signaux contradictoires quant au maintien des droits de douane à long terme, les qualifiant de "permanents" mais se vantant également de faire pression sur d'autres dirigeants pour qu'ils demandent l'ouverture de négociations.

"BE COOL! Tout va bien se passer. Les États-Unis seront plus grands et meilleurs que jamais!", a-t-il écrit sur les médias sociaux.

M. Trump a déclaré que les droits de douane contribueraient à reconstruire une base industrielle qui s'est étiolée après des décennies de libéralisation du commerce, tout en se disant prêt à négocier l'élimination de ces barrières avec ses partenaires commerciaux, pays par pays. Les représentants de l'administration affirment que ces négociations pourraient porter sur l'aide étrangère et militaire ainsi que sur les barrières commerciales.

M. Trump s'est déjà entretenu avec les dirigeants du Japon et de la Corée du Sud, et une délégation du Viêt Nam doit rencontrer des responsables américains mercredi.

"Ces pays nous appellent pour me lécher les bottes", a-t-il déclaré mardi.

Les fonctionnaires de l'administration affirment que les droits de douane ne seront peut-être pas levés de sitôt et que d'autres mesures pourraient être prises. Mardi, M. Trump a réitéré son intention d'imposer des droits de douane "importants" sur les importations de produits pharmaceutiques, ce qui a fait

plonger les actions des fabricants mondiaux de médicaments ( ) .

Les autorités américaines ont déclaré qu'elles ne donneraient pas la priorité aux négociations avec la Chine.

La Chine a prévenu qu'elle avait "la détermination et les moyens" de poursuivre la lutte si M. Trump continuait à frapper les produits chinois. Outre les contre-tarifs, Pékin a également imposé des restrictions à 18 entreprises américaines, principalement dans le secteur de la défense, qui viennent s'ajouter à la soixantaine d'entreprises américaines déjà sanctionnées par les droits de douane de M. Trump.

La monnaie chinoise a subi de fortes pressions à la baisse. Mais des sources ont déclaré à Reuters que la banque centrale avait demandé aux principales banques d'État de réduire leurs achats de dollars américains et qu'elle n'autoriserait pas de fortes baisses du yuan. Les fabricants chinois d'arbres de Noël en plastique et d'autres ornements de Noël, qui représentent 87 % du marché américain, disent qu'ils n'ont pas encore reçu de commandes de la part des importateurs américains.

DOULEUR SUR LE FRONT INTÉRIEUR? Les indices boursiers américains ont légèrement progressé mercredi, les investisseurs ayant acheté des valeurs technologiques moins chères. Depuis que M. Trump a dévoilé ses tarifs douaniers le 2 avril, l'indice S&P 500 .SPX a subi sa plus forte perte depuis la création de l'indice de référence dans les années 1950.

Selon les économistes, les droits de douane de M. Trump pourraient augmenter les coûts pour le ménage américain moyen de plusieurs milliers de dollars par an, ce qui pourrait devenir un handicap politique pour un président qui a fait campagne sur l'abaissement du coût de la vie. Selon un sondage Reuters/Ipsos, trois Américains sur quatre s'attendent à ce que les prix augmentent en raison des droits de douane imposés par M. Trump. Certaines entreprises ont déclaré qu'elles augmenteraient leurs prix immédiatement, mais d'autres pourraient mettre du temps à le faire, car les droits de douane ne s'appliquent pas aux marchandises en transit. Le géant de la distribution Walmart , premier importateur américain de marchandises conteneurisées, a maintenu ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'année et s'est engagé à maintenir des prix bas.

Les démocrates de l'opposition, privés de pouvoir à Washington, ont eu du mal à formuler une réponse cohérente. Certains ont dénoncé les tarifs douaniers comme étant contre-productifs, mais d'autres ont déclaré que M. Trump allait tout simplement trop loin.

"Les droits de douane doivent être utilisés comme un scalpel et non comme un marteau", a déclaré Gretchen Whitmer, gouverneur du Michigan, un gouverneur d'un État en pleine mutation considéré comme un candidat possible à la présidence, lors d'un événement à Washington.