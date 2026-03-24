SYNTHESE 4-L'Iran fait pleuvoir des missiles sur Israël et se moque des propos de Trump sur le contrôle conjoint du détroit

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(Ajout de la nomination de Zolqadr dans les paragraphes 6-7; décès à Tabriz, 16; frappe sur les Émirats arabes unis, 17-18)

* Des missiles déclenchent des sirènes d'alerte aérienne à Tel-Aviv

* Trump: "Une résolution complète et totale des hostilités" a été discutée

* Un orateur iranien déclare que Trump utilise des "fake news" pour manipuler les marchés

* Les marchés mondiaux freinent l'élan de soulagement

par Humeyra Pamuk, Rami Ayyub et Alexander Cornwell

L'Iran a lancé des vagues de missiles sur Israël mardi, un jour après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'il y avait eu des discussions "très bonnes et productives" visant à mettre fin à la guerre déclenchée par les États-Unis et Israël qui fait actuellement rage au Moyen-Orient.

Trois hauts fonctionnaires israéliens, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, ont déclaré que M. Trump semblait déterminé à parvenir à un accord, mais qu'ils pensaient qu'il était très improbable que l'Iran accepte les exigences des États-Unis lors d'un nouveau cycle de négociations.

Après le commentaire de M. Trump sur Truth Social, l'Iran a déclaré qu'aucune discussion n'avait encore eu lieu. Son ambassade en Afrique du Sud a publié sur X une image montrant un volant rose d'enfant placé sur le tableau de bord d'une voiture devant le siège passager, se moquant apparemment de l'idée de M. Trump, diffusée aux journalistes, selon laquelle il pourrait contrôler la voie navigable du détroit d'Ormuz aux côtés du chef suprême de l'Iran.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui s'est entretenu avec M. Trump moins de 48 heures avant que leurs pays n'entrent en guerre, devrait convoquer des responsables de la sécurité pour discuter de la tentative de M. Trump de conclure un accord avec l'Iran, ont déclaré deux hauts responsables israéliens.

Un responsable pakistanais a déclaré que des discussions directes pourraient avoir lieu à Islamabad cette semaine.

L'INFLUENCE DES GARDIENS DE LA RÉVOLUTION S'ACCROÎT EN IRAN

Signe de l'influence grandissante du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC), un ancien commandant de la force d'élite, directement responsable devant le guide suprême, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, a été nommé secrétaire du principal organe de sécurité de l'Iran.

Mohammad Baqer Zolqadr a remplacé Ali Larijani, tué par une frappe israélienne la semaine dernière, à la tête du Conseil suprême de sécurité nationale. Toutefois, on ne s'attendait pas à ce qu'il reprenne le rôle de Larijani en tant qu'acteur clé du pouvoir.

Les États-Unis et Israël ont lancé des frappes sur l'Iran le 28 février, après avoir déclaré qu'ils n'avaient pas suffisamment progressé dans les pourparlers visant à mettre fin au programme nucléaire iranien, même si le médiateur Oman a déclaré que des progrès significatifs avaient été accomplis.

Depuis lors, l'Iran a attaqué des pays abritant des bases américaines, frappé des infrastructures énergétiques clés du Golfe et fermé le détroit d'Ormuz , par lequel transite un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié du monde.

Israël mène également une opération distincte contre les militants du Hezbollah, soutenus par l'Iran, qui l'ont attaqué depuis le Liban en soutien à l'Iran.

Malgré les signaux diplomatiques envoyés par Washington, aucun signe d'apaisement du conflit dans le Golfe ou au Liban n'a été observé.

Le ministre de la défense, Israël Katz, a déclaré qu'il prévoyait désormais d'occuper le sud du Liban jusqu'au fleuve Litani, soit environ un dixième du pays. Il a ajouté qu'il ne pouvait y avoir de maisons ou de résidents dans les zones où régnait la "terreur", une référence apparente au Hezbollah .

Les missiles iraniens ont déclenché des sirènes de raid aérien dans la plus grande ville d'Israël, Tel Aviv, où des trous béants ont été percés dans un immeuble d'habitation de plusieurs étages. Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement si les dégâts avaient été causés par un tir direct ou par des débris provenant d'une interception.

Les services d'incendie et de secours israéliens ont indiqué qu'ils étaient à la recherche de civils piégés dans un immeuble.

L'armée israélienne a déclaré que ses avions de combat avaient effectué une vaste vague de frappes dans le centre de Téhéran lundi, ciblant des centres de commandement clés, notamment des installations associées aux services de renseignement du CGRI et au ministère du renseignement. Elle a ajouté qu'elle avait frappé plus de 50 autres cibles au cours de la nuit, notamment des sites de stockage et de lancement de missiles balistiques.

Selon l'agence de presse iranienne Nournews, les systèmes de défense aérienne ont été activés dans tout Téhéran et des explosions ont été entendues simultanément dans plusieurs quartiers de la capitale.

Au moins huit personnes ont été tuées et 28 blessées lors d'une frappe sur un quartier résidentiel de Tabriz, une ville de 1,7 million d'habitants située dans le nord-ouest de l'Iran, a déclaré le directeur provincial de la gestion des crises à l'agence de presse Tasnim.

Par ailleurs, les Émirats arabes unis ont déclaré avoir intercepté cinq missiles balistiques et 17 drones en provenance d'Iran.

Lundi, M. Trump a déclaré qu'il reportait de cinq jours son projet d'attaquer les centrales électriques iraniennes si l'Iran ne rouvrait pas le détroit d'Ormuz.

L'Iran avait promis de répondre à de telles attaques en s'attaquant aux infrastructures des alliés des États-Unis au Moyen-Orient.

L'IRAN NIE TOUTE NÉGOCIATION AVEC LES ÉTATS-UNIS

Le recul de M. Trump a entraîné une hausse des cours des actions et une forte baisse des prix du pétrole, qui sont passés sous la barre des 100 dollars le baril , un renversement soudain de la chute des marchés provoquée par ses menaces du week-end et les promesses de réponse de l'Iran. O/R Ces gains ont toutefois été remis en question mardi, après que le puissant président du parlement iranien Mohammad Baqer Qalibaf - l'interlocuteur de la partie iranienne, selon un responsable israélien et deux autres sources familières avec la question - a déclaré qu'aucune discussion n'avait eu lieu, qualifiant les affirmations de "fake news".

Le ministère iranien des affaires étrangères a toutefois évoqué des initiatives visant à réduire les tensions.

Les rendements du Trésor américain ont augmenté et le dollar a regagné du terrain alors que le monde est aux prises avec ce que l'Agence internationale de l'énergie a appelé la plus grande perturbation de l'approvisionnement en énergie. MKTS/GLOB

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent LCOc1 ont dépassé les 100 dollars le baril, inversant une partie de leur chute de 10 % de lundi, tandis que le pétrole brut américain

CLc1 a augmenté de 4,3 % pour atteindre 91,93 dollars le baril.

"La situation sous-jacente est toujours incroyablement fragile ou inflammable", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

M. Trump a déclaré aux journalistes que son envoyé spécial Steve Witkoff et son gendre Jared Kushner, qui négociaient avec l'Iran avant la guerre, avaient eu des discussions avec un haut responsable iranien jusque dans la soirée de dimanche et qu'ils continueraient lundi.

Un responsable européen a déclaré que, bien qu'il n'y ait pas eu de négociations directes entre les deux nations, l'Égypte, le Pakistan et les États du Golfe relayaient des messages.

Le responsable pakistanais a déclaré que le vice-président américain JD Vance, ainsi que Witkoff et Kushner, devraient rencontrer des responsables iraniens à Islamabad cette semaine, à la suite d'un appel entre Trump et le chef des forces de défense pakistanaises Asim Munir.