SYNTHESE 2-Les prix de l'énergie bondissent alors que l'attaque de l'Iran contre l'usine de GNL du Qatar menace les exportations à long terme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remaniement de l'introduction avec le calendrier de réparation du Qatar, ajout de détails sur les dommages subis par le Qatar au paragraphe 2)

* Le Qatar affirme que les dégâts causés à une installation de GNL pourraient prendre cinq ans à réparer

* Le Qatar prévient qu'il pourrait devoir déclarer un cas de force majeure sur les contrats à terme

*

par Maha El Dahan, Andrew Mills et Yousef Saba

Les prix de l'énergie ont bondi jeudi après que l'Iran a frappé le plus grand complexe GNL du monde, causant des dommages qui, selon le Qatar, pourraient prendre cinq ans à réparer, alors que les pires craintes du secteur de l'énergie concernant la guerre lancée par les États-Unis et Israël contre l'Iran se sont concrétisées.

Le directeur général de QatarEnergy, Saad al-Kaabi, a déclaré à Reuters que la compagnie gazière publique pourrait devoir déclarer un cas de force majeure sur les contrats à long terme avec l'Italie, la Belgique, la Corée du Sud et la Chine, l'attaque ayant entraîné la perte d'environ 17 % des exportations de gaz naturel liquéfié du Qatar pour une période allant de trois à cinq ans.

Les prix du gaz en Europe ont grimpé jusqu'à 35 % jeudi et les prix du pétrole ont bondi jusqu'à 10 %, avant de limiter leurs gains en milieu d'après-midi.

"Je n'aurais jamais imaginé, même dans mes rêves les plus fous, que le Qatar – le Qatar et la région – serait la cible d'une telle attaque, en particulier de la part d'un pays musulman frère, en plein mois de Ramadan, qui nous attaquerait de cette manière", a déclaré M. al-Kaabi.

Selon les analystes, l'attaque israélienne contre les installations gazières iraniennes de South Pars mercredi et la riposte contre l'usine qatarie de Ras Laffan représentent une escalade brutale du conflit, que beaucoup redoutaient.

"L'infrastructure n'est plus seulement un dommage collatéral des perturbations, elle devient une cible directe", a déclaré Rob McLeod, responsable des solutions de risques liés aux prix de l'énergie chez Hartree Partners, dans un message publié sur LinkedIn.

"Cela a des conséquences importantes sur la durée et la volatilité de tout choc d'approvisionnement." L'Iran a frappé des infrastructures énergétiques dans tout le Moyen-Orient en représailles aux attaques israéliennes contre ses installations gazières mercredi.

Les attaques aériennes ont également visé une raffinerie en Arabie saoudite, forcé les Émirats arabes unis à fermer leurs installations gazières et déclenché des incendies dans deux raffineries koweïtiennes, alors que Donald Trump a menacé de prendre des mesures de rétorsion si elles persistaient.

"Cette dernière escalade ressemble à un tournant pour les marchés, car le conflit ne se limite plus aux gros titres militaires ou à la fermeture du détroit d'Ormuz", a déclaré Charu Chanana, stratégiste d'investissement en chef chez Saxo à Singapour.

"Il touche désormais la tuyauterie du système énergétique mondial. Ce qui déstabilise les marchés aujourd'hui, c'est le risque croissant de stagflation", a-t-elle ajouté.