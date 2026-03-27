SYNTHESE 1-Le moral des consommateurs américains atteint son niveau le plus bas depuis trois mois, la guerre alimentant les craintes d'inflation

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* L'indice du climat de consommation tombe à 53,3 en mars, contre 56,6 en février

* Les prévisions d'inflation sur douze mois passent de 3,4 % à 3,8 %

par Lucia Mutikani

Le moral des consommateurs américains a chuté plus que prévu en mars, atteignant son niveau le plus bas depuis trois mois, alors que la guerre au Moyen-Orient alimente les craintes d'inflation et assombrit les perspectives économiques.

Le déclin, rapporté par les enquêtes de l'Université du Michigan sur les consommateurs vendredi, s'est produit à travers l'affiliation politique et les groupes d'âge, avec des baisses importantes parmi les consommateurs à revenus moyens et élevés, ainsi que ceux qui possèdent des actions. La guerre entre les États-Unis et Israël et l'Iran, qui dure depuis un mois, a fait grimper les prix du pétrole de plus de 30 % . Les prix de détail de l'essence ont bondi de 1 dollar pour atteindre une moyenne de 3,98 dollars le gallon, selon les données du groupe de défense des automobilistes AAA, tandis que l'indice S&P 500 .SPX a chuté d'environ 6,7 %.

Bien que la corrélation entre le moral des consommateurs et les dépenses soit faible, la hausse des prix de l'essence et la baisse de la valeur des actions, combinées à la stagnation du marché du travail, pourraient réduire la consommation et entraver la croissance économique. Les ménages à hauts revenus ont mené les dépenses de consommation, soutenus par des niveaux de richesse élevés.

"Nous nous attendons à ce que les effets négatifs du sentiment s'ajoutent à la baisse du pouvoir d'achat réel et aux effets de richesse et tirent la croissance des dépenses de consommation vers le bas au deuxième trimestre", a déclaré Oren Klachkin, économiste des marchés financiers chez Nationwide.

L'Université du Michigan a déclaré que son indice de confiance des consommateurs avait chuté à 53,3 ce mois-ci, le chiffre le plus bas depuis décembre, contre 55,5 précédemment.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que l'indice baisserait à 54,0. Il était de 56,6 en février. L'indicateur des perspectives économiques à court terme de l'enquête a chuté de 14 %, tandis qu'une mesure des finances personnelles prévues pour l'année à venir a chuté de 10 %. Les baisses des attentes à long terme ont été plus modérées, selon l'enquête.

"Ces tendances suggèrent qu'à l'heure actuelle, les consommateurs ne s'attendent pas à ce que les récents développements négatifs se poursuivent dans l'avenir", a déclaré Joanne Hsu, directrice des enquêtes sur les consommateurs de l'université du Michigan. "Ces opinions sont toutefois susceptibles de changer si le conflit iranien se prolonge ou si la hausse des prix de l'énergie se répercute sur l'inflation globale." Les actions à Wall Street ont prolongé leur déclin, les indices S&P 500 et Nasdaq Composite .IXIC tombant à des plus bas de plus de six mois . Le dollar est resté stable par rapport à un panier de devises. Les rendements du Trésor américain ont été mitigés.

ATTENTES EN MATIÈRE D'INFLATION

La mesure de l'enquête sur les attentes des consommateurs en matière d'inflation au cours de l'année à venir a augmenté à 3,8 % ce mois-ci, contre 3,4 % en mars et en février. Les attentes des consommateurs concernant l'inflation au cours des cinq prochaines années sont passées de 3,3 % le mois dernier à 3,2 %. La Réserve fédérale a laissé son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans la fourchette 3,50 %-3,75 % ce mois-ci. Dans les projections actualisées publiées parallèlement à la décision, les responsables de la banque centrale américaine ont anticipé une hausse de l'inflation et une seule réduction des coûts d'emprunt cette année.

"Il semblerait que l'impact de la hausse des prix de l'essence sur l'inflation soit pour l'instant temporaire, mais il semblerait que les prévisions pour l'année à venir dépassent les 4 % dans le rapport préliminaire d'avril", a déclaré John Ryding, conseiller économique en chef chez Brean Capital. "Du point de vue de la Fed, la majorité du comité (chargé de définir la politique monétaire) pourrait interpréter cela comme signifiant que les taux devraient rester stables."