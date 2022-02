Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Synergie: une activité record en 2021 information fournie par Cercle Finance • 03/02/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - Synergie affiche une activité record avec un chiffre d'affaires annuel de près de 2,7 milliards d'euros en 2021, dépassant nettement les plus hauts historiques atteints en 2019, avec une hausse de 23,1% par rapport à 2020 (+22,8% à périmètre et devises constants).



Cette performance a été réalisée grâce à la contribution de l'ensemble des zones géographiques où le groupe de services en ressources humaines opère, avec une prédominance de l'international qui représente désormais 58,5% de son activité.



'Avec une structure financière très solide et un niveau élevé de trésorerie, Synergie dispose des moyens nécessaires à la poursuite de son développement et à la réalisation de nouveaux investissements stratégiques', ajoute la société.





