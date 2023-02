Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Synergie: objectif de C.A. 2022 dépassé, le titre monte information fournie par Cercle Finance • 02/02/2023 à 12:30









(CercleFinance.com) - Le titre du groupe français de services de ressources humaines Synergie progressait ce jeudi à la Bourse de Paris après avoir dévoilé un chiffre d'affaires légèrement supérieur à ses objectifs pour 2022.



La société a annoncé hier soir un chiffre d'affaires 'record' de 2.915,8 millions d'euros sur l'exercice écoulé, en hausse de 8,1% d'une année sur l'autre (+7,7% à périmètre et devises constants).



Dans son communiqué, Synergie note que cette performance s'inscrit au-dessus de son objectif de 2.900 millions, à la faveur d'une activité du 4ème trimestre ayant également atteint des plus hauts historiques.



Le groupe explique que ses grands donneurs d'ordre, notamment dans l'aéronautique et l'automobile, ont fortement contribué à cette performance, de même que le secteur des services (luxe, évènementiel, tourisme...).



Synergie - qui dit disposer d'une structure financière 'très solide' et d'un niveau élevé de trésorerie - estime disposes des moyens nécessaires à la poursuite de son développement et à la réalisation de nouveaux investissements stratégiques.



Pour 2023, le groupe s'est fixé un objectif de chiffre d'affaires de

3,2 milliards d'euros.



A 12h20, le titre gagnait 3,5%, ce qui porte à près de 55% ses gains sur les quatre derniers mois.





Valeurs associées SYNERGIE Euronext Paris +3.34%