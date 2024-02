Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Synergie: nouveau record de CA en 2023 information fournie par Cercle Finance • 01/02/2024 à 13:25









(CercleFinance.com) - Dans un environnement dégradé, notamment en France, Synergie affiche un nouveau record de chiffre d'affaires en 2023, à près de 3,11 milliards d'euros, en hausse de 6,6% par rapport à l'exercice précédent (+2,9% à périmètre constant).



Le groupe de services en ressources humaines met en avant sa stratégie de diversification et d'internationalisation, l'ensemble des zones géographiques ayant contribué à cette performance et l'international ayant représenté 58,4% de son activité.



'Avec une structure financière très solide et un niveau élevé de trésorerie', Synergie indique disposer des 'moyens nécessaires à la poursuite de nouvelles acquisitions et investissements stratégiques'.





