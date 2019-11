SYNERGIE fait l'acquisition de Tigloo en Espagne

Cette acquisition permet d'élargir l'offre de DCS grâce aux solutions digitales proposées par Tigloo à l'attention des ETI et de porter son chiffre d'affaires annuel à près de 65 millions d'euros.

Tigloo, fondée en 1985 à Pampelune, est essentiellement implantée en Navarre et au Pays Basque avec un développement récent dans la région de Madrid, "offrant ainsi une complémentarité géographique pertinente au groupe DCS Easyware, déjà présent en Catalogne", a expliqué Synergie.

(AOF) - Synergie a annoncé mardi soir l'acquisition de 100 % du capital du groupe Tigloo, par l'intermédiaire de sa filiale DCS Easyware, Entreprise de Services Numériques française basée à Lyon, dans laquelle Synergie a pris une participation majoritaire en juin 2018. Tigloo devrait réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 16 millions d'euros en 2019 auprès d'environ 500 clients. Elle emploie près de 150 salariés collaborateurs dans des qualifications et expertises diversifiées.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.