SYNERGIE : croissance de 3,6% en 2019

(AOF) - Synergie a réalisé mercredi soir son point d'activité au titre de son exercice 2019. Ainsi, le groupe européen Gestion des Ressources Humaines a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 2,64 milliards d'euros, soit une hausse de 3,6% par rapport à 2018. A périmètre et devises constants, la progression atteint 2%.

En France, le chiffre d'affaires s'établit à 1,28 milliard d'euros, en croissance de 6,1% (4,6% à périmètre constant), " avec une très bonne performance du travail temporaire (+4,7%) dans un marché en retrait selon Prism'Emploi ", souligne le groupe.

De son côté, l'International atteint 1,36 milliard d'euros (51,5% de l'activité consolidée) et progresse de 1,4% (-0,3% à périmètre et devises constants), avec des performances contrastées selon les zones géographiques : Europe du Sud +4,1% ; Europe du Nord et de l'Est -3,6%.

En guise de perspectives, Synergie dit qu'il poursuivra activement l'étude d'acquisitions en France et en Europe, privilégiant particulièrement le renforcement des implantations existantes.