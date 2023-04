Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Synergie: croissance de 18% du RNPG annuel information fournie par Cercle Finance • 05/04/2023 à 13:20









(CercleFinance.com) - Le groupe de services en ressources humaines Synergie publie au titre de 2022 un résultat net part du groupe (RNPG) en croissance de 18,2% à 83,8 millions d'euros, et un résultat opérationnel courant en hausse de 11,1% à 138,1 millions.



Son activité a établi un nouveau record à près de 2,92 milliards d'euros sur l'année, en progression de 8,1% (+7,7% à périmètre et devises constants), l'activité du dernier trimestre ayant également atteint ses plus hauts historiques.



Lors de l'AG du 22 juin, il sera proposé un dividende de 0,80 euro par action, soit une distribution globale de 19,5 millions d'euros. Pour 2023, Synergie confirme viser un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros et une amélioration de sa rentabilité.





