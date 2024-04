Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Synergie: baisse de près de 11% du RNPG annuel information fournie par Cercle Finance • 04/04/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Synergie publie au titre de 2023 un résultat net part du groupe (RNPG) en baisse de 10,6% à 74,9 millions d'euros, et un EBITDA en recul de 5,6% à 153,2 millions, du fait notamment du ralentissement sur certains marchés plus impactés économiquement (dont la France).



Le groupe de services en ressources humaines affiche néanmoins un nouveau record de chiffre d'affaires à 3,11 milliards d'euros, en hausse de 6,6% (+2,9% à périmètre et devises constants), grâce à l'ensemble des zones géographiques où il opère.



Si les deux premiers mois de 2024 confirment les difficultés économiques rencontrées sur certains marchés, Synergie se montre 'confiant dans sa capacité à réaliser un chiffre d'affaires en progression par rapport à 2023'.



En prévision de la reprise de participations minoritaires au sein du groupe et pour ne pas altérer sa capacité à saisir de nouvelles opportunités d'investissements, le conseil d'administration a décidé de ne pas proposer de dividende au titre de 2023.





Valeurs associées SYNERGIE Euronext Paris +4.55%