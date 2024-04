Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Synergie: acquisition d'IPA Personnel Services en Australie information fournie par Cercle Finance • 09/04/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Déjà présent en Australie depuis 2012 à travers sa filiale Synaco, Synergie annonce avoir signé un accord pour réaliser l'acquisition d'IPA Personnel Services, un expert du recrutement, de la délégation de personnel et des solutions RH dans ce pays.



Cette société bénéficie d'un important portefeuille de clients stratégiques et devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 95 millions de dollars australiens en 2023, avec un réseau de 12 agences, principalement dans les régions de l'Est de l'Australie.



Avec cette acquisition, Synergie accédera à des marchés tels que les administrations, les énergies renouvelables et les infrastructures de distribution d'eau. Il génèrera un chiffre d'affaires annuel proforma estimé à 190 millions de dollars australiens en 2023.





