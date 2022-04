Symbio, Faurecia, Michelin choisis par la California Energy Commission (CEC)

Avant fin 2023, le camion circulera pendant 12 mois sur un itinéraire de 650 kilomètres entre l'Inland Empire et le nord de la vallée de San Joaquin. Traversant le territoire des services publics de gaz naturel californien, le camion utilisera les infrastructures d'hydrogène fournies notamment par Air Liquide, Shell et Trillium.

(AOF) - La California Energy Commission (CEC) a sélectionné Symbio, Faurecia, Michelin, ainsi que GTI et d’autres partenaires industriels, pour le développement et la démonstration d'un camion de classe 8 à hydrogène destiné au transport régional, comme principaux contributeurs de l’initiative de mobilité zéro-émission hydrogène soutenue par l'État.

